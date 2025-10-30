Quien intente doblegar la voluntad popular enfrentará a millones de hondureños: presidenta del Cohep

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, advirtió que quien intente doblegar la voluntad popular en las elecciones generales se enfrentará a millones de compatriotas.

Gallardo hizo la presentación del segundo día del conversatorio que realiza el Cohep con presidenciables, en esta ocasión, estuvo presente la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

“Quien intente doblegar la voluntad popular se encontrará de frente a los millones de hondureños y hondureñas que queremos una elección limpia, transparente y masiva. Quien piense en su beneficio inmediato, se enfrentará a todo un pueblo”, declaró Gallardo.

Afirmó que tiene la convicción de que Honduras tendrá elecciones el 30 de noviembre y que cada demócrata deberá cumplir con su papel asignado por la Constitución de la república.

Añadió que quien no cumpla con su tarea encomendada por la Constitución, deberá atenerse a las consecuencias políticas y legales, pero sobre todo al juicio histórico de este país.

Sostuvo que la democracia requiere de un cuidado continuado, incluso en los países más avanzados democráticamente.

La presidenta del Cohep enfatizó que el CNE es el órgano legitimado para emitir resultados oficiales.