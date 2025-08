¿Quién gana más ante el desorden en Honduras?, cuestiona diputado Umaña

Tegucigalpa – El diputado del Partido Salvado de Honduras, Carlos Umaña, cuestionó que ¿quién gana más ante el desorden en Honduras?

En su cuenta de X el parlamentarios reflexionó sobre el caos en el país a causa de la inestabilidad política que día a día aumenta con la incertidumbre sobre si habrá elecciones el próximo 30 de noviembre.

Caos, caos, caos…

Así amanece Honduras y acá la gran pregunta del millón:

¿Quién gana más ante tal desorden?

y conste si un gobierno lo permite linda en la ineptitud administrativa.

Los gobiernos se eligen para garantizar el bienestar común, pacífica convivencia y ambiente adecuado para la inversión.

La reconstrucción de un país no se debe fundamentar en el odio de clases, intrigas, presiones, ilegalidades, interpretaciones absurdas de la ley, instrumentalización de los entes estatales, limitaciones en la participación ciudadana excluyendo partidos políticos…eso es autoritarismo y eso también es dictadura… no como la de los 12 años anteriores aliada con narcotraficantes, pero si con la necesidad de no perder el poder para cobijarse en un manto de impunoideologia, escribió el parlamentario.