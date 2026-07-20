¿Quién es IShowSpeed, el creador de contenido que actuó en la final del Mundial?

Nueva York – A sus 21 años, el creador de contenido IShowSpeed cimentó ayer domingo su estatus como una de las personas más influyentes del planeta en la clausura de la final del Mundial de Fútbol, donde cantó su tema viral ‘World Cup (Champions)’ entre figuras consolidadas del entretenimiento, desde Post Malone hasta Laura Pausini.

IShowSpeed, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr., acaba de alcanzar la mayoría de edad en EEUU pero presume de una carrera meteórica como ‘streamer’, uno de esos nuevos ‘trabajos’ de la economía de internet en el que se inició a los 11 años, cuando subió a YouTube sus primeros vídeos en los que se le veía jugar a Fortnite o Minecraft.

Una década después, Speed apareció en el centro del estadio MetLife de Nueva Jersey con un traje blanco, desenvolviéndose con una soltura inesperada para quienes solo sabían que era un ‘influencer’ pero no para los más de 100 millones de suscriptores de sus plataformas, eminentemente jóvenes, que se han visto atraídos por su jovialidad desbordante y su amor por los retos.

El forofo del fútbol estuvo presente retransmitiendo en directo numerosos partidos del Mundial, incluyendo la semifinal en la que España venció a Francia, y allí protagonizó un momento que trascendió de las redes a los medios tradicionales cuando dos grandes empresarios españoles, Ana Botín (Banco Santander) y Juan Roig (Mercadona), se acercaron a pedirle una foto.

«Él (Roig) tiene el Walmart de España, y yo el JPMorgan de Europa», le dijo Botín al ganador del premio ‘Streamer del Año’, que lucía la camiseta de la Selección Española, propiciando una divertida conversación en la que la ejecutiva aprovechó para invitar al creador de contenido a abrir una cuenta en OpenBank y ganar intereses con sus ahorros.

La galería de Speed en Instagram es una colección de gestos de asombro, relatos efusivos y proezas físicas, una fórmula que ha seducido a las 53 millones de personas que lo siguen allí, muchas de ellas probablemente desde los últimos tres años, cuando ‘diversificó’ su contenido y pasó a viajar por el mundo, probando comida y «conectando con la gente», dijo a Forbes.

No obstante, la búsqueda de adrenalina de Speed quizás sean los mayores revulsivos para sus fans: en uno de sus vídeos más vistos, salta por encima de un coche deportivo que se dirige a él a 72 kilómetros por hora. «‘¡Lo hice otra vez! Dame un ‘me gusta’ y suscríbete», grita después, intercalando lemas de autopromoción entre puñetazos al aire.

Además de muestras de temeridad como esa, su amistad con otros ‘streamers’ como MrBeast, y su cercanía con estrellas del deporte, desde su ídolo Cristiano Ronaldo hasta otras del baloncesto o las artes marciales mixtas, le han permitido a Speed crear otros vídeos con millones de visionados de los que extrae ingresos por publicidad.

La revista Forbes, que lo considera el octavo creador de contenido más influyente, estima su fortuna en 30 millones de dólares.

Según diferentes estimaciones, los ingresos por YouTube del ‘influencer’ pueden ascender a hasta cerca de 1 millón de dólares mensuales, a los que se suman otros ingresos por contratos publicitarios de marcas.

«Me hice millonario a los 16», relató el joven en una entrevista en el pódcast Club Shay Shay, explicando que lo primero que hizo con el dinero fue comprarle una casa a su madre, pese a que esta no entendía al principio la afición por los videojuegos de su hijo adolescente e intentó forzarlo a centrarse en su educación obligatoria, que logró finalizar. EFE