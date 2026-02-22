¿Quién es ‘El Jardinero’? líder criminal y posible sucesor de ‘El Mencho’ frente al CJNG

México – Tras el reporte del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, este domingo 22 de febrero de 2026 en Talpa de Allende, Jalisco, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha entrado en una crisis de sucesión sin precedentes.

Al estar desmantelado el círculo familiar cercano, con sus hijos El Menchito y La Menchita sentenciados y su esposa Rosalinda González tras las rejas, el mando de la organización criminal ha quedado vacante.

Esta situación ha posicionado a Audias Flores Silva, conocido como El Jardinero, como uno de los sucesores más viables, pero…

¿Quién es Audias Flores, alias ‘El Jardinero’?

Originario de Huetamo, Michoacán, El Jardinero ha sido identificado por las autoridades de México y Estados Unidos como un operador de alto nivel dentro del CJNG.

Aunque inicialmente se desempeñó en funciones de seguridad para el liderazgo histórico, su papel evolucionó hacia la coordinación estratégica de células regionales y la supervisión de rutas para el tráfico de drogas sintéticas.

Además, se le atribuye la consolidación de alianzas clave en el occidente de México, que favorecieron la expansión del grupo criminal.

Su historial legal es extenso, pues en Estados Unidos, enfrenta acusaciones por conspiración para el tráfico de narcóticos y sanciones financieras, mientras que en México, fue detenido en 2016 por ataques contra fuerzas de seguridad, pero fue liberado poco después por resoluciones judiciales.

No obstante, un tribunal revocó dicha libertad años más tarde, dictando una sentencia superior a los 40 años de prisión, lo que lo mantiene actualmente como un objetivo prioritario para su recaptura.

‘El Jardinero’ podría ser el nuevo líder del CJNG

Expertos en seguridad, señalan que el posible ascenso de El Jardinero se debe a su conocimiento interno de la estructura y su bajo perfil público.

A diferencia de otros líderes más mediáticos, su enfoque operativo podría permitir una transición con menos fracturas inmediatas; sin embargo, no es el único contendiente, ya que la disputa por el control total involucra a otros mandos de peso como:

Juan Carlos Valencia González, El R3: Integrante del Grupo Élite e hijo de Rosalinda González, lo que le otorga un peso dinástico dentro de la organización.

Ricardo Ruiz Velasco, El RR: Jefe de células operativas de alta capacidad de fuego.

El Sapo y El Tolín: Líderes regionales con influencia estratégica.

Tras la reacción inmediata por el abatimiento del líder del CJNG, la transición se anticipa extremadamente violenta.

Según analistas, el nuevo líder será aquel que logre imponer su autoridad mediante una capacidad de fuego y un nivel de sadismo superiores a los de sus competidores.

Este reacomodo no solo amenaza la estabilidad interna del cártel, sino que pone en alerta máxima a las autoridades ante el riesgo de que la violencia se intensifique en escenarios internacionales próximos, como el Mundial de Fútbol. PD