¿Quién era «el Mencho»?, el hombre más buscado de México

México – El narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido en un operativo militar. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó el desarrollo de un operativo de seguridad federal en la ciudad de Tapalpa.

El funcionario dijo que la intervención militar provocó enfrentamientos en ese sector y otras zonas de Jalisco, en donde personas desconocidas quemaron vehículos y los atravesaron en las vías para impedir la acción de las autoridades.

Jalisco, sede de cuatro partidos del próximo Mundial de 2026, es sede del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ha sufrido varios episodios de violencia en los últimos años.

En poco más de una década, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pasó de ser un grupo local de sicarios a convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo.

Con una estructura cuasi-militar y una estrategia de expansión agresiva, el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha redefinido el panorama de la seguridad en México y el mundo.

El CJNG no nació de la nada. Surgió tras la fragmentación del Cártel del Milenio (Valencia) y la muerte del líder del Cártel de Sinaloa en Jalisco, Ignacio “Nacho” Coronel, en 2010.

A diferencia de otros cárteles que mantienen un control regional, el CJNG ha buscado el control total. Se estima que opera en 27 de los 32 estados de México. Sus bastiones principales incluyen:

Jalisco, Colima y Michoacán, estos dos últimos cruciales por el control de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, puertas de entrada para precursores químicos de Asia. También en Guanajuato y Zacatecas.

Los medios locales informan de incendios de automóviles en las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta. Incidentes similares también se reportaron por redes sociales desde los estados de Colima, Michoacán y Tamaulipas, aunque estos no fueron confirmados por las autoridades todavía.

Conocido como «el Mencho», Oseguera Cervantes se trataba del máximo jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones de la delincuencia más violentas y extendidas en México y que a prinicpios del año pasado fue designada por el gobierno de EE.UU. como organización terrorista.

La figura de Oseguera Cervantes se perfiló durante años como uno de los líderes del narcotráfico más buscados por la justicia de México y EEUU.

La Administración para el Control de Droga de Estados Unidos (DEA) colocó a «el Mencho» en 2020 como su principal objetivo en su famosa lista de los fugitivos más buscados. Desde entonces ofrecía US$15 millones por información que ayude a su captura. JS