«Queremos que los hondureños paguen un precio justo por la energía»: Lissi Cano

Tegucigalpa – Pese a que todavía no cuentan con los votos para su aprobación, la diputada oficialista Lissi Cano defendió hoy las reformas energéticas que impulsa el Poder Ejecutivo.

«Queremos que los hondureños paguen un precio justo por la energía», expresó la parlamentaria.

Además de precios justo queremos que tengamos disponibilidad energética, es decir no estar pensando en cuándo se va a ir la electricidad en nuestra casa, agregó.

Acotó que se requieren de 65 votos, que todavía no se tienen, pero se continúa en consensos.

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al sector energético para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las pérdidas.

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

En ese contexto, la diputada Cano subrayó que continuarán buscando los consensos para lograr los 65 votos requeridos para aprobar las reformas energéticas. (RO)