Querella entre Cossette López y Marlon Ochoa se eleva a juicio al fracasar audiencia de conciliación  

Tegucigalpa – Este lunes fracasó la audiencia de conciliación entre la consejera del CNE, Cossette López y el exconsejero Marlon Ochoa.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte dijo que con esta decisión, el proceso continuará su curso judicial y pasará a juicio.

Los delitos por los que es acusado Ochoa son calumnias, publicidad en concurso real en honor de la consejera López, sostuvo Duarte.

Agregó que ambas partes argumentaron ante el juez no establecer un marco conciliatorio por lo que se declara fracasada la audiencia.

El juez establecerá las fechas que continuará el proceso legal.

López a su llegada al Poder Judicial afirmó que no existía posibilidad de llegar a un acuerdo con Ochoa.

“Hoy no habrá conciliación, esto se irá a juicio”, afirmó la consejera electoral, al sostener que el exfuncionario deberá responder por manchar su nombre.

El exprocurador general de la República y abogado defensor del exconsejero Marlon Ochoa, Manuel Díaz Galeas, se presentó ante la justicia a representar a Ochoa en la audiencia de conciliación con la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López. PD/IR