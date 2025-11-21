Querella de FFAA contra consejera López no procede, de acuerdo a abogado

Tegucigalpa – El analista en materia de seguridad, Germán Licona señaló que la querella que están solicitando las Fuerzas Armadas en contra de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López no procede.

“Es interesante la acción que ha solicitado el jefe del Estado Mayor Conjunto o mejor dicho, el auditor de las FFAA al Ministerio Público para que haga diligencias investigativas en relación a delitos de orden privado, relativos al honor”, dijo el profesional del derecho al señalar que esa acción la tiene que ser desestimada por la institución militar, ya que es una institución jurídica.

Licona agregó que quienes se sientan lesionados de sus derechos subjetivos son las personas naturales, “a las personas jurídicas no se les lesione el honor, a estas se les lesionan los principios, los estatutos y todo lo que les da vida, pero quiénes sí se sienten soslayados por alguna opinión o por algún señalamiento son las personas naturales”.

En tal sentido, “en todo caso quién debería de interponer la acción, al ser un delito de orden privado, es el general Roosevelt Hernández, si es que él siente que le lesionó algo a él por lo que se dijo de que personeros de las FFAA fueron a la empresa de GPS a investigar qué maletas o en qué maleta se iban a ubicar los GPS”, apuntó.Licona lamentó que el ingrediente político es el que ha venido trastocando el buen manejo y la buena disposición de las instituciones porque muchas actividades han sido sacadas en su confianza, dijo. VC