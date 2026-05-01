Queman figura de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en San Pedro Sula

San Pedro Sula – En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, manifestantes protagonizaron actos simbólicos de protesta, entre ellos la quema de un “monigote” del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la jornada, algunos grupos señalaron a Trump como responsable de decisiones internacionales que, según afirmaron, han incidido en el encarecimiento de los combustibles, con repercusiones directas en la economía como la hondureña.

El acto, realizado por supuestos militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue interpretado como una forma de rechazo a la injerencia extranjera en las decisiones correspondientes al gobierno hondureño.

La acción se desarrolló en medio de consignas, pancartas y exigencias por mejores condiciones laborales, donde miles de trabajadores salieron a las calles para recordar la lucha histórica por los derechos laborales y expresar su descontento ante la situación económica actual.

Las marchas se desarrollaron en distintos puntos del país de forma simultánea, con un fuerte componente de denuncia social y económica, en un contexto marcado por la demanda de mayores garantías laborales. AD