“Quedó muy claro que Libre desde el gobierno ha manipulado todo el proceso electoral”: Maribel Espinoza

Tegucigalpa – Quedó muy claro que Libre desde el gobierno ha manipulado todo el proceso electoral, concluyó la diputada Maribel Espinoza tras la audiencia del sub Comité de asuntos exteriores para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos.

“Quedo muy claro que LIBRE desde el gobierno ha manipulado todo el proceso electoral de diversas formas: desde la cúpula de las FFAA, desde los propios representantes de LIBRE en los órganos electorales, desde el MP utilizado como instrumento y desde la Junta Directiva del Congreso Nacional que pretende ilegalmente desconocer las acciones del pleno legítimas del CN. El MUNDO está consciente de los verdaderos hechos que hoy resplandecieron frente a la narrativa mentirosa del gobierno”, escribió Espinoza en su cuenta de X.

Durante la audiencia del sub Comité de asuntos exteriores para asuntos del hemisferio occidental de EEUU, la congresista Salazar enfatizó que esperan para Honduras

“ se debe votar por la libertad”…sobre el proceso electoral se enfatizó que deben haber

“ elecciones libres,… pic.twitter.com/VNOadl96Oy — Maribel Espinoza (@MaribelE59) November 20, 2025

En la misma red social razonó que durante la audiencia del subcomité de asuntos exteriores para asuntos del hemisferio occidental de EE.UU., la congresista Salazar enfatizó que esperan para Honduras.

“Se debe votar por la libertad”… sobre el proceso electoral se enfatizó que deben haber “elecciones libres, justas y transparentes y sin colectivos” que EEUU no reconocerá un ganador sino se cumple con tales características fundamentales.

Dicho subcomité instó al gobierno de Honduras que provea la transparencia y libertad para llevar a cabo su trabajo y haya una presencia robusta de la sociedad civil para mantener la transparencia, respete la independencia del CNE y cuando haya elecciones las autoridades dejen conocer los resultados sin ningún retraso. PD