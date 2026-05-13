Que un proyecto esté en papel, no implica que exista fuente de financiamiento, dice ministro de Finanzas sobre hospitales

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, señaló este miércoles que no había fuente de financiamiento en el proyecto de la construcción de los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara.

Manifestó que estos proyectos se encontraban en papel, pero la realidad no había fuente para financiar su edificación, y que fue un motivo para suspender temporalmente el avance de la construcción.

“Que esté en papel un documento o un número no implica que haya una fuente de financiamiento en el sistema Siafi”, dijo a periodistas durante el lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación.

Reafirmó durante la aprobación del Presupuesto General 2026 que si el gobierno detectaba que un proyecto no contaba con fuente de financiamiento, sería eliminado de la agenda para el presente año.

Hércules comentó que el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) están investigando posible sobrevaloración en los contratos.

Por otro lado, confirmó que se sigue con la colocación de bonos en el mercado internacional con el objetivo de subastarlo al que otorgue mejores condiciones para Honduras.

Añadió que los bonos se siguen emitiendo quincenalmente y que ya estaba enmarcado en el proyecto del presupuesto general.

El funcionario indicó que ya ha conversado con organismos de crédito internacional como el Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cooperación Andina de Fomento (CAF) para un reordenamiento que ya está en marcha.

“Estamos buscando y apuntando a un ahorro significativo de unos 700 millones de dólares que ya no tendrá que pagar el pueblo hondureño y disminuirá la comisión por remisión que tiene los bancos”, destacó.

Asimismo, resaltó que permitiría una celeridad administrativa para que las instituciones del Estado ejecuten unos dos mil 700 millones de dólares en préstamos internacionales.

En otro tema, reveló que la planilla anual del Estado anda alrededor de siete mil millones de lempiras. AG