Qué tipo de fiscal tenemos, si desconoce procedimientos, cuestiona diputado liberal

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Nasser Rodríguez, cuestionó el accionar del fiscal general de la República, Johel Zelaya en el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

“Recordemos que es un abogado que fue regidor y se eligió de una manera no correcta”, dijo al afirmar que debido a la investidura de los funcionarios electorales lo que procede es hacer un requerimiento fiscal, luego se traslada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y esta hace el antejuicio designando a tres magistrados.

(Leer) MP presenta acusación contra dos magistrados del TJE

“Pero, estos se fueron primero al antejuicio, y no hicieron el requerimiento. Como salió aplazado el fiscal por el mal procedimiento, porque es un inoperante y no entiende de procesos, entonces obviamente los magistrados denegaron la solicitud porque el procedimiento no es correcto y ellos no van a violar la ley”, cuestionó.

Rodríguez señaló que no sabe a “qué está jugando”, el fiscal Zelaya. “Qué tipo de fiscal tenemos, que no sabe ni el procedimiento para emitir un requerimiento fiscal… no puede ni hacer bien el mandado, como se dice popularmente”, señaló al expresar que espera que no se vaya a cometer una arbitrariedad y querer meter presos a los magistrados de una forma incorrecta. VC