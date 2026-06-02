USA 2026 - Frase del día

«¿Qué tal, Ousmane Dembelé? ¿Cómo estás? ¿Ya se recuperaron de las emociones del partido? Nos ponemos ya mismo a pensar en lo que viene», 

Por: Proceso Digital

Emmanuel Macron • Presidente de Francia

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