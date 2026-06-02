USA 2026 - Frase del día«¿Qué tal, Ousmane Dembelé? ¿Cómo estás? ¿Ya se recuperaron de las emociones del partido? Nos ponemos ya mismo a pensar en lo que viene», Por: Proceso Digital2 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Emmanuel Macron • Presidente de Francia Noticias recientes USA 2026 - ReportajesA 9 días del Mundial 2026: La Conmebol y su club de 9 participantes NacionalesInexperiencia y sobrecarga habrían provocado tragedia que dejó ocho muertos en Villa Nueva USA 2026 - PortadaEl último baile de los cuatro gigantes NacionalesIP adjudicará licitación de placas este mes y prevé entrega a finales de 2026 USA 2026 - Cifra del día104 partidos