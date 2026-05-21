“Que sean hombrecitos”: diputado liberal contra exintegrantes de Comisión Permanente

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera, respaldó las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público (MP), contra exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional (CN) y desestimó los señalamientos de persecución política.

Según el parlamentario, las autoridades deben investigar las actuaciones realizadas durante el periodo en que funcionó dicha comisión.

Ante los señalamientos de persecución política por parte de sectores investigados, el diputado respondió de forma contundente: “Que sean hombrecitos y que acudan ante los entes investigativos y órganos de justicia para aclarar si son culpables o inocentes”, declaró.

Cabrera sostuvo que, en su criterio, la Comisión Permanente no debía instalarse debido a que el Congreso Nacional había ampliado el periodo de la legislatura ordinaria.

“Yo no soy juez ni acusador, que sea el Ministerio Público quien investigue y que sean los juzgados quienes determinen la responsabilidad”, agregó.

Finalmente, admitió que si no existieron delitos las autoridades deberán absolver a los señalados, pero advirtió que, de comprobarse irregularidades, los responsables deberán enfrentar las consecuencias. AD