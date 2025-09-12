¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el acusado de asesinar a Charlie Kirk?

Washington.- Tyler Robinson, el acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, es un joven de 22 años residente en el estado de Utah que no estaba matriculado en la universidad donde se produjo el crimen y que se había politizado recientemente.

Robinson fue detenido más de 30 horas después de que matara con un tiro en el cuello a Kirk, estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras debatía en frente de unas 3.000 personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem.

Después de que Trump informara de que se había arrestado al sospechoso en una entrevista matinal en la cadena Fox News varios medios filtraron su nombre. Poco después, las redes sociales se inundaron de fotos suyas en diferentes etapas de su vida.

Entre otras, de Robinson con su familia de viaje, en la universidad, vestido con un disfraz de Trump en Halloween y en muchas de ellas de él sujetando un arma desde que era un niño, que demuestran que había estado en contacto con las armas desde muy pequeño.

Robinson es el mayor de tres hermanos y vivía con sus padres en el condado de Washington en el estado de Utah. Nació en la localidad de St. George, una localidad de unos 100.000 habitantes al sur del estado.

Sin afiliación pero politizado recientemente

Su familia estaba registrada como republicana, sin embargo, él no tenía afiliación política registrada y no había votado en las últimas elecciones, de acuerdo con datos de este verano.

Según las autoridades, su familia declaró que «se había politizado» recientemente y que unos días antes de lo sucedido había mencionado a Kirk y había criticado algunos de sus argumentos.

De hecho, fue un familiar quien lo entregó finalmente a la policía después de que se hubiesen publicado imágenes suyas de una cámara de seguridad el día del ataque.

Trump aseguró que se trata de su padre, sin embargo, ni las autoridades locales ni el FBI confirmaron el parentesco con el joven.

Su padre ha sido identificado por varios medios como Matt Robinson, un veterano con casi 30 años de experiencia en el Departamento del Sheriff del condado de Washington. Su madre, Amber Robinson, es trabajadora social.

Buen estudiante y con referencias de internet

Hace unos años, su madre presumió en redes sociales los resultados de su examen ACT, examen estandarizado para universidades en EE.UU.. Robinson obtuvo calificaciones sobresalientes en esta prueba.

Amber Robinson se refirió a su hijo en esa publicación de Facebook como un «genio» y aseguró que tras estos resultados sus opciones eran «infinitas».

Robinson parece ser un joven con una fuerte presencia en internet. Tras lo sucedido, escribió en la plataforma de mensajería y videojuegos Discord sobre el rifle que habría usado y escribió varios mensajes sobre los mensajes que había grabado en la munición que utilizó.

La bala con la que lo mató tenía escrito «Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?» en relación a un meme popular online para parodiar el «roleplay furry», personas que se disfrazan de animales.

Y en otras «Si puedes leer esto, eres gay jajaja» y «Oye, fascista, ¡Atrápalo!» seguido de las flechas que corresponden a una combinación de comandos de videojuegos para ejecutar movimientos especiales en juegos de lucha.

También estaba escrita la canción de ´Bella ciao´, un himno de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi del país durante la Segunda Guerra Mundial.

Robinson está detenido en la cárcel del condado donde se encuentra la universidad y podría enfrentarse a la pena de muerte. EFE/ir