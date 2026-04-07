Que se eliminen impuestos a combustibles y se continúen con subsidios pide Rixi Moncada al gobierno

Tegucigalpa- La excandidata presidencial de Libre Rixi Moncada reapareció en la escena pública con fuertes declaraciones dirigidas al actual ministro de Comunicaciones, José Argueta, a quien acusó de “mentir y manipular” la información relacionada con los precios de los combustibles en Honduras.

Moncada cuestionó las cifras oficiales difundidas por el gobierno y pidió al funcionario no distorsionar los datos sobre el costo, subsidio e impuestos aplicados a los carburantes. “Ministro, no manipule los datos sobre los precios de los combustibles, no mienta”, expresó.

Según detalló, por cada galón de combustible que paga la población, el Estado recibe una importante carga tributaria: 26.47 lempiras en la gasolina súper, 22.02 lempiras en la gasolina regular y 11.84 lempiras en el diésel.

La también exfuncionaria subrayó que en el país se consumen aproximadamente 12.5 millones de galones de combustible a la semana, lo que representa una significativa recaudación para el gobierno.

En ese contexto, Moncada advirtió que si no se eliminan o reducen estos impuestos y no se aplican subsidios efectivos al precio de los combustibles, el impacto continuará trasladándose a la economía de los hondureños. “Los precios de la comida, la energía, el transporte y los medicamentos seguirán subiendo si no se subsidia el precio de los combustibles”, sostuvo.

Sus declaraciones surgen en medio del debate nacional sobre el alto costo de los carburantes y su impacto en el costo de vida, tema que sigue generando tensión entre sectores políticos y económicos del país.LB