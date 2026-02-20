“Que se bajen de la nube”: Mario Portillo lanza dardo a exfuncionarios de Libre por generar división

Tegucigalpa- El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Mario Portillo, reaccionó con tono crítico ante lo que considera intentos de dividir la bancada oficialista, luego de publicaciones en redes sociales atribuidas al exvicecanciller Gerardo Torres.

Portillo aseguró que algunos exmiembros del gobierno, “no sabemos si por desconocimiento”, han querido instalar la narrativa de que desde la bancada se está atacando al expresidente Manuel Zelaya.

“Nos reunimos ayer con el expresidente Zelaya y prácticamente estamos en la misma sintonía: fortalecer el partido y trabajar con las bases”, afirmó el congresista.

Críticas directas a Torres

El parlamentario cuestionó los mensajes del exfuncionario en redes sociales, calificándolos como ofensivos y generadores de división interna.

“Si pretende que sea para la bancada, necesita que le pongan un bozal en la lengua y en los dedos”, expresó Portillo, al tiempo que señaló que durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, las participaciones de Torres “fueron dañinas” y que, a su criterio, no estuvo a la altura del cargo que desempeñó.

Portillo sostuvo que este tipo de declaraciones solo fortalecen las narrativas de división, especialmente cuando —según dijo— hay sectores y medios que buscan fracturar al partido.

“Los diputados somos quienes representamos al partido”

El diputado subrayó que quienes actualmente representan al partido ante el pueblo hondureño son los legisladores, no los exfuncionarios.

Una cosa es que lo pongan a uno de dedo en una secretaría y otra muy diferente es ir municipio por municipio, aldea por aldea, recorriendo un departamento, manifestó, asegurando que algunos ideólogos de campañas anteriores se alejaron de las bases.

También señaló que es difícil para algunos exfuncionarios salir de cargos de alto perfil y perder exposición mediática, por lo que —según su análisis— recurren a polémicas internas para mantenerse en la palestra pública.

Portillo reiteró que el diálogo debe mantenerse directamente con el expresidente Zelaya y no a través de intermediarios.

“El llamado es a no crear división. Desde 2022 no dejaron ese manual de violencia en la forma de hablar y eso solo generó un sismo interno”, concluyó. Las declaraciones evidencian tensiones dentro de Libre.LB