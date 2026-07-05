“¿Qué resultados nos dejó China?”: Ministro de Comunicación, José Argueta

Tegucigalpa – De los vínculos con el gigante asiático nos tenemos que preguntar “¿Qué resultados nos dejó China?”, hasta el momento ni uno, el único resultado es que perdimos miles y miles de empleos en la zona sur por el tema de los camarones, aseguró el ministro de Comunicación y Estrategia de la actual administración, José Augusto Argueta.

El ministro Argueta se refirió al tema China-Taiwán, la cual se encuentra en discusión, ya que el presidente Asfura prometió en campaña electoral restablecer los vínculos con la isla en detrimento del gigante asiático, explicando que la administración actual no actúa sobre bases ideológicas, sino en base a los resultados que habrá para el pueblo hondureño.

En una entrevista con Proceso Digital, el ministro de Comunicación y Estrategia del gobierno de Asfura reiteró que los vínculos con Pekín no han dejado nada hasta la fecha.

Usted no puede decir “está obra es algo que nos dejó China, yo solo me estoy basando por lo que hay y por lo que no hay, no podemos irnos por una agenda ideológica o romántica”, insistió el alto funcionario.

“¿Qué proyectos claros hay para el pueblo hondureño hoy”, se interrogó el ministro Argueta sobre China en Honduras y el mismo respondió “ninguno”.

El entrevistado señaló que la visión del presidente Asfura es que su una agenda bilateral o una de trabajo con otra nación nos va a dar resultados, pues nos sentaremos a hablar.

El TPS se perdió en el gobierno de Libre

En cuanto al tema del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía a más de 55 mil hondureños en Estados Unidos, el ministro Argueta señaló que el mismo se perdió el 25 de septiembre del año pasado durante la administración anterior, en referencia al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y de su partido Libertad y Refundación (Libre).

Indicó que el “gobierno anterior recibió acá en territorio hondureño a las máximas autoridades de EEUU y lo que le pintaron fue un país que iba a rumbo de ser la Suiza de Centroamérica”

El alto funcionario recordó que en ese momento les dijeron a los enviados de Washington que habían sacado de la pobreza a un millón de hondureños, además que generaban empleos y la inseguridad ya había sido resuelta.

El ministro Argueta continuó con el tema señalando que la gestión anterior insistió ante los funcionarios de Washington que ya había las condiciones para el regreso de los hondureños, “fue ese día que perdimos el TPS, no fue hoy, no fue la semana pasada, no será dentro de una semana, fue el 25 de septiembre del 2025”.

Recordó que el TPS es un instrumento temporal.

Señaló que el presidente Asfura envió una carta al gobierno del presidente Trump proponiendo trabajar en conjunto para que los tepesianos hondureños a fin que sean afectados de la menor manera posible.

Las bases nacionalistas merecen respuestas rápidas

Indicó que en los poco más de cinco meses de gobierno que tiene el presidente Asfura lo que no le tiene contento es la falta de rapidez para atender a las bases de su partido Nacional.

“Llegamos al gobierno gracias a la estructuración, a la disciplina y a la poderosa estructura que tenemos como partido, el nacionalismo merece una oportunidad, una oportunidad que sea digna”, destacó el ministro Argueta.

Explicó que no se trata de inundar la administración con varias personas para un mismo cargo, debe ser una oportunidad para el nivel profesional de cada uno y que cada uno cumpla con su tarea.

“Eso sí me haría más feliz, que mi gente del partido Nacional tenga oportunidades más claras y prontas”, indicó el ministro de Comunicación y Estrategia.

El partido Nacional cumplió, nuestra estructura cumplió, ahora nos toca a nosotros cumplirle a nuestra estructura, insistió el alto funcionario. (PD).