Qué raro que sólo están tocando a alcaldes liberales: Quintín Soriano

Tegucigalpa – El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano se sumó a los cuestionamientos sobre las investigaciones según èl parcializadas a personas vinculadas a alcaldías del Partido Liberal y aseguró que en vez de debilitar al liberalismo, los engrandece.

“Nadie debe molestarse porque lleguen a pedirle cuentas, pero de la manera que querían hacer aquí en Choluteca, que querían secuestrar documentos, lo hacen allá es con el yerno del señor alcalde de San Pedro Sula (Roberto Contreras)”, dijo el funcionario local tras agregar “qué raro que están tocando solo alcaldes liberales”.

Soriano señaló que las actuaciones del fiscal general Johel Zelaya están dirigidas a dirigentes liberales. “Yo le voy a decir a la gente del gobierno, eso más bien engrandece a los alcaldes, al de Copán, que lo quisieron fregar, al de San Pedro. Nosotros no necesitamos ser mártires”, dijo.

El alcalde sureño cuestionó las acciones del Ministerio Público a dos meses y medio de las elecciones generales, cuando a su criterio el oficialismo ha perdido la capacidad de convocatoria.

“Lo que están haciendo con el alcalde (Roberto Contreras) es porque les va dar una buena “mamoneada”, el alcalde les va ganar allá, ¿y porque creen que están haciendo esto? Es por afectar a Salvador Nasralla, porque va a ser el próximo presidente de este país, eso está firme”. VC