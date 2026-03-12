Que nueva ministra de DDHH desconozca diagnóstico sobre Sistema Nacional de Protección es “grave”: Dina Meza

Tegucigalpa – La ministra de Derechos Humanos (SEDH), Leda García, anunció que solicitará un diagnóstico internacional sobre el Sistema Nacional de Protección para los Defensores Derechos Humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia, lo que a criterio de la defensora de derechos humanos, Dina Meza es grave ya que ya existe un diagnóstico con 125 recomendaciones.

“Es una falta de pericia en cuanto a informarse como ha quedado la Secretaría de Derechos Humanos… es grave porque ya existe un diagnóstico que trabajamos con varios sectores y está actualizado”, dijo Meza en comunicación con Proceso Digital.

En las últimas horas la ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, anunció que la institución realizará un diagnóstico técnico al sistema nacional de protección de defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, con acompañamiento internacional.

“Lo primero es que vamos a hacer un diagnóstico con operadores de la ONU y el alto comisionado de los derechos humanos, para buscar los perfiles más adecuados y técnicos que nos puedan decir cómo está el sistema de protección a nivel regional en Latinoamérica; es identificar cuáles son las falencias y los desafíos que debemos enfrentar y dar un servicio más acertado y hacer efectivos nuestros recursos”, manifestó a periodistas.

“Hemos identificado grandes rasgos y oportunidades de mejora. Lo que queremos hacer es un diagnóstico técnico con el acompañamiento internacional. Honduras es de los pocos países que tiene un sistema nacional de protección, no todos los países lo tienen; el 60% de los recursos de la secretaría están enfocados en el sistema de protección, con el apoyo de otros organismos de colaboración”, enfatizó la funcionaria.

Para Dina Meza es incorrecto realizar un diagnóstico desde cero, en todo caso solo se debe actualizar con énfasis en los últimos cuatro años, refirió.

“Hacer un diagnóstico desde cero es desechar un documento importante que trabajamos desde el Consejo Nacional de Protección”, acentuó.

A renglón seguido, dijo que se invirtieron muchas horas y se realizó grandes esfuerzos para obtener un diagnóstico sobre el Sistema Nacional de Protección.

“Es gravísimo que se pretenda desechar este documento o que se ignore la existencia del mismo porque es un documento oficial que debe estar en la Secretaría de Derechos Humanos”, cerró. (RO)