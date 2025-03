“Que no sean tan sinvergüenzas” dice Bartolo Fuentes al reiterar denuncia de compra de votos en Libre

Tegucigalpa-El diputado de Libre, Bartolo Fuentes, exigió que se convoque a una reunión para abordar las denuncias sobre venta de votos e inflación de urnas dentro de los movimientos internos del partido, especialmente en el departamento de Yoro.

Según Fuentes, en Yoro salieron electos 20 candidatos a diputados, algunos de los cuales “ni siquiera soñaban con ser candidatos” y que fueron incluidos solo como «relleno”. “Ahora están sorprendidos y no van a contribuir en nada a la campaña porque no estaban pensando en el partido, sino en su propia candidatura”, afirmó.

En relación a que desde el Movimiento 28 ​​(M-28), les cuestionan su denuncia y les acusan de estar molestos por no ser favorecidos en las urnas de las elecciones primarias, Fuentes respondió tajante: “Que nos expliquen los 100.000 votos en blanco, porque no tienen una justificación. Y que no sean tan descarados ni tan sinvergüenzas, nosotros tenemos pruebas”.

El diputado aseguró que en algunos centros de votación se obligaba a los electores a votar en público, y que hay evidencia de candidatos que llegaron con maletas llenas de dinero para comprar votos. “Si quieren nombres, podemos darlos, pero este es un debate que debe resolverse a lo interno de Libre”, agregó.

Fuentes, lamentó que ni siquiera se puede denunciar formalmente ante el Ministerio Público, porque eso debió ser en el momento, cuando aún se podía evidenciar la compra de votos. “Eso debió hacerse en el instante en que estaban comprando los votos, no después”, concluyó.

Las denuncias del congresista avivan el debate sobre la transparencia de las elecciones primarias e internas en Libre y la necesidad de fortalecer los procesos democráticos dentro del partido.

Obligaron a la gente a votar en público, los amenazaron con quitarles la ayuda solidaria, no vamos a respaldar gente sucia, usaron hasta helicópteros para repartir dinero y comprar los votos. No corrompamos a Libre, puntualizó. LB