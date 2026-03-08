Que no sea sólo conmemoración, sino de reclamo permanente de justicia, dice titular de CSJ a las mujeres en su día

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando expresó que este domingo 08.03.2026. que se celebra el Día Internacional de la Mujer, sea propicio para seguir reclamando justicia en este país centroamericano, donde una fémina muere violentamente cada 32 horas.

La magistrada saludó a las féminas que honraron la valentía que lucharon para conquistas derechos fundamentales para obtener trabajos dignos, jornadas justas, salarios equitativos y respeto a la dignidad.

“Que este día no sea sólo una conmemoración, sino también un recordatorio permanente de que la justicia, la igualdad y la dignidad deben seguir siendo principios vivos en nuestra sociedad”, expresó.

Ráquel Obando envió un mensaje a las mujeres con el compromiso de continuar luchando para que sus derechos no sean vulnerados.

Este #8M reafirmamos nuestro compromiso: una justicia que proteja a las mujeres, garantice acceso efectivo y responda con seriedad ante toda vulneración de derechos.

📹 Mensaje de la Presidencia del Poder Judicial. pic.twitter.com/NLJX7nGuKs — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) March 8, 2026

(LEER) En Honduras, las mujeres siguen enfrentando pobreza, desigualdad y violencia

En Honduras, las mujeres continúan viviendo una realidad marcada por desigualdad económica, violencia y limitadas oportunidades de desarrollo, así lo revelan las escalofriantes cifras e indicadores de fuentes más reputadas.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Fosdeh y organismos internacionales como ONU Mujeres confirman que las hondureñas continúan viviendo una realidad marcada por la desigualdad económica, violencia y limitadas oportunidades de desarrollo. JS