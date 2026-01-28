Que no se repitan los familiones, reclama Umaña; Mejía justifica “son compromisos del presidente”

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, exigió este miércoles que no se repitan “los familiones” en el aparato gubernamental hondureño, luego de los primeros nombramientos en el gabinete de Nasry Asfura Zablah.

Luego de los primeros nombramientos en cargos claves del engranaje gubernamental, se conoció que varios de los ahora funcionarios tienen relación de parentesco entre sí.

Recordó que lo que más se gritó en el gobierno de Libre fue: “Fuera el Familión”.

Umaña citó que numerosas familias llegaron ocupar más de 2 mil puestos en el aparato gubernamental en la gestión de Xiomara Castro. “Eso lo detestamos los hondureños, hoy no queremos que la papada se vuelva a repetir”, expresó.

Anunció que presentaron en la Cámara, junto al diputado Rashid Mejía, la ley contra el nepotismo.

Mencionó que esa ley le costó la presidencia de la comisión de ética y transparencia en la gestión legislativa de Luis Redondo. “Me seguetearon por haberla dictaminado favorable. A los funcionarios les gusta emplear a sus familiares, ganar mucho ‘billetío’ para su familia”, manifestó.

Agradeció al exdiputado Mauricio Villeda Bermúdez porque le ayudó a construir la norma que se presentó inicialmente en el Congreso anterior.

Compromisos del presidente

Consultado sobre el tema, el diputado nacionalista Eder Mejía justificó que varias de las primeras acciones del presidente Asfura es por compromisos que adquirió con diferentes sectores de la sociedad.

“Más allá que sea un interés de personas o intereses particulares, se trata de un interés de gremios, de sectores. Hemos hablado con el equipo que acompañó al ahora presidente y ellos nos expresaban que todos estos nombramientos obedecen a esos compromisos que hizo el presidente con los diferentes sectores del país”, declaró. JS