«Que lo sepa Mario Morazán, vamos tras de vos y de Johel Zelaya»: Padre de Miriam Barahona

Tegucigalpa – Tras dar el último adiós a su hija, el abogado José Antonio Barahona, padre de la recién fallecida magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miram Barahona, expresó «que lo sepa Mario Morazán, vamos tras de vos y de Johel Zelaya».

Acotó que van detrás de estos hondureños con la ley, no personalmente.

Hoy fue el último adiós a la magistrada quien fue sepultada en el Jardín de Paz Suyapa.

Barahona falleció en Guatemala la madrugada del pasado lunes, tras una prolongada lucha contra un cáncer hepático, según confirmaron sus familiares.

Sus restos mortales fueron trasladados a Tegucigalpa en una aeronave de la Fuerza Aérea Hondureña, arribando a la base aérea Hernán Acosta Mejía, donde fue recibida por su madre, su hija, su padre, diputados, miembros del Partido Liberal y allegados, quienes entre muestras de dolor le dieron la bienvenida a su tierra natal por última vez.

Hoy, fue sepultada y tras estos actos, su padre declaró que ahora mediante la ley hondureña van detrás del fiscal general suspendido y sustituido, Johel Zelaya como el magistrado del TJE, Mario Morazán.

El adolorido padre consideró que la ley hondureña se encargará de brindar justicia por la muerte de su hija. (RO)