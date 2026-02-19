Que les permitan trabajar, piden vendedores ambulantes del Casco Histórico de Tegucigalpa

Tegucigalpa– Vendedores ambulantes del Casco Histórico de Tegucigalpa hacen un llamado este jueves a las autoridades para que se les permita continuar trabajando en las condiciones que, aseguran, han sostenido durante los últimos años.

Los comerciantes piden que se respete el tiempo de venta que les fue autorizado desde que el presidente Nasry Asfura dirigía la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Vendedores ambulantes del Paseo Liquidámbar solicitan una reunión urgente con el alcalde Juan Diego Zelaya o con un intermediario, asegurando sentirse engañados ante recientes decisiones que afectan su labor.

Los comerciantes aclararon que no están pidiendo nuevos horarios, sino que se les permita vender de la misma manera en que anteriormente se les había autorizado trabajar, al considerar que de ello depende el sustento de sus familias.

Los vendedores señalaron que han cumplido con los acuerdos establecidos en su momento y que cualquier reducción de horarios o medidas restrictivas afectarían directamente el sustento de sus familias.

Además, aseguraron que su actividad representa el único ingreso para decenas de hogares y reiteraron a las autoridades municipales abrir un espacio de diálogo para evitar mayores tensiones. IR