Que la selección de nuevos magistrados para la Corte “no sea una burla más”, pide el Colegio de Abogados

Tegucigalpa – Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), dijo este viernes que espera que la elección y selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “no sea una burla más para quienes aspiren a integrar ese poder del Estado”.

Canales comenzó diciendo que en los últimos 14 años, ha existido bastante desconfianza respecto al estado de derecho y por ende este nuevo proceso que está por iniciar, para elegir a un nuevo Poder Judicial representa un desafío en cuanto a su transparencia.

“Ya estamos esperando a que se inicie el proceso de nombramiento con las siete instituciones que conformarán la Junta Nominadora”, manifestó el profesional del derecho en declaraciones a Radio América donde añadió que espera el procedimiento sea serio y apegado a la normativa.

Sobre las reformas planteadas en el Congreso a la Ley de la Junta Nominadora dijo: “lo que no quiere el CAH, es que no vuelva a ser una burla para más de 200 abogados y notarios que se someten al proceso, lo ideal es que no se favorezca ni perjudique a nadie”.

En ese sentido, añadió que de concretarse cambios en la norma, los mismos deben ser integrales desde la Sala de los Juzgados de letras hasta las Cortes de Apelaciones, en el sentido que hay muchos intereses de carácter político y económico en pro de proteger el sistema.

Es oportuno mencionar que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo anunció recientemente que la próxima semana se reunirán con los organismos que integran la Junta Nominadores de los nuevos magistrados del Poder Judicial de Honduras.

La Nominadora la integra el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) representantes de la Sociedad Civil y el sector obrero de Honduras. JP