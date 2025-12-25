“Que la Navidad traiga paz a Honduras”: Miguel Lenihan

San Pedro Sula- El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan dijo este jueves que la Navidad es una fiesta en familia y que espera que la Navidad traiga paz a Honduras.

“Hoy celebramos Navidad, una fecha que reúne a las familias, muchos llegan del extranjero y otros del interior del país para estar juntos”, sostuvo.

Agregó que deseamos a todos los hondureños una feliz Navidad, que la paz llegue a Honduras y a los corazones de cada uno.

Reafirmó que las familias hondureñas deben vivir en paz y pidió la reconciliación de la sociedad ante el nacimiento del niño Jesús.

“Que este día de Navidad sirva para el regocijo con Dios, el abrazo entre las familias y sobre todo la paz para Honduras”, apuntó. IR