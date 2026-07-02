¿Qué ganó Honduras con China?

Dagoberto Rodríguez

Tres años después de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán para apostar por China Popular, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿qué ganó realmente el país con esa decisión? Porque hasta ahora, las promesas de inversión y cooperación continúan sin traducirse en beneficios tangibles para el pueblo hondureño, mientras los costos económicos y diplomáticos son evidentes.

Hay hitos que marcan la vida y la historia de un país en el campo de las relaciones internacionales. El 26 de marzo de 2023, el gobierno de Honduras, bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro, rompió relaciones diplomáticas con Taiwán después de más de 82 años de amistad.

El motivo fundamental fue el establecimiento de relaciones diplomáticas y políticas con China Popular, cuyo gobierno condicionó ese paso a la ruptura con la isla como parte de su agresiva política exterior de aislar al pequeño país asiático y exigir a sus nuevos aliados el reconocimiento del principio de “una sola China”.

Para lograrlo, China recurrió a promesas y cantos de sirena, amparándose en la magnitud de su mercado y en la experiencia de otras naciones que, tras reconocer diplomáticamente a Pekín, recibieron millonarios financiamientos e importantes obras de infraestructura. Sin embargo, tres años después, ninguna de esas promesas se ha materializado en Honduras.

Durante esas ocho décadas de amistad, Taiwán fue un amigo leal e incondicional de Honduras y apoyó a los hondureños en los ámbitos económico, social, educativo, agrícola y tecnológico. En reciprocidad, Honduras mantuvo una política exterior de reconocimiento de la isla en los foros internacionales.

No obstante, de forma abrupta, traumática y sin previo aviso, el gobierno de Xiomara Castro puso fin a las relaciones con Taiwán, provocando un cisma diplomático que se materializó con la salida intempestiva de la entonces embajadora y de todo el personal diplomático.

Fue tan traumática la salida del personal diplomático taiwanés que sus funcionarios tuvieron que vender, a precio de “gallo muerto”, los enseres, el equipo de oficina, las pinturas, los vehículos y otros bienes que poseían en el país, cumpliéndose el viejo refrán de que “mal paga el diablo a quien bien le sirve”.

El pasado mes de marzo se cumplieron tres años de ese desafortunado desaguisado diplomático, una decisión que provocó consecuencias nefastas para varios sectores productivos del país. Entre ellos destaca el sector camaronero, que tuvo que cerrar más de 250 fincas en unas 7,000 hectáreas de cultivo, con la consiguiente pérdida de miles de empleos.

Recientemente, el tema de Taiwán volvió a cobrar vigencia en el país luego de que el vicecanciller taiwanés, Chen Ming-chi, afirmara a periodistas hondureños que se estaban sosteniendo contactos al más alto nivel para retomar las relaciones, como parte de la promesa de campaña del presidente Nasry Asfura de restablecer los vínculos con la isla.

La respuesta de la Cancillería de Honduras no se hizo esperar. Mediante un comunicado desmintió esa versión y dio por cerrado el debate al señalar que “la política exterior del país se rige por los compromisos diplomáticos vigentes”, en clara alusión a la relación que mantiene con el régimen de Xi Jinping.

La pronta y contundente respuesta de la Cancillería hondureña apunta a que China podría estar ejerciendo presiones económicas, financieras y políticas sobre el gobierno de Nasry Asfura para impedir que Honduras se acerque nuevamente a Taiwán.

Vista en perspectiva, la administración Asfura cambió su discurso con relación a Taiwán y todo apunta a que se decantará por el pragmatismo diplomático, es decir, mantener la relación con China, aun cuando los resultados de esa decisión todavía no se han traducido en beneficios tangibles para el país y el pueblo hondureño.

La canciller Mireya Agüero reconoció en un programa de televisión, que se mantienen “conversaciones discretas” con el Gobierno de China Popular, que apuntan a posibles acuerdos económicos y de cooperación de los que poco se conoce, debido al hermetismo con que se han manejado esos encuentros.

Sobre el tema de volver a mantener relaciones con Taiwán o quedarse con China Popular, la jefa de la diplomacia hondureña afirmó que esa decisión se basará “en el interés nacional y no en decisiones nostálgicas, promesas de campaña electoral o ideológicas”.

Lo cierto es que el actual Gobierno hondureño ha decidido darle nuevamente la espalda a Taiwán, un país con el que Honduras comparte principios como la libertad, la democracia, la alternancia en el poder, la protección de los derechos humanos, la libertad de expresión y de prensa, el Estado de derecho y el respeto a la iniciativa privada y a la inversión.

En cambio, ha optado por mantener una relación estrecha con un régimen de partido único, sin elecciones libres y con severas restricciones a las libertades civiles y políticas, que representa la antítesis de esos valores que el Estado hondureño dice defender y respetar.