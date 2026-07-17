“¿Qué está pasando en este país?”: Casa Alianza alerta por violencia en menores de edad

Tegucigalpa – Casa Alianza alertó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 197 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, que posiciona a Honduras como uno de los entornos más peligrosos para menores en el mundo.

“Creemos que el hecho de nacer ya en este país es un riesgo definitivamente por todas las situaciones que tienen que enfrentar los niños y las niñas”, manifestó Ricardo Castro, director de Programas de Casa Alianza.

Accidentes viales representan casi la mitad de las muertes

Según los datos recopilados por Casa Alianza, el 46% de las muertes violentas de menores registradas entre enero y junio están relacionadas con accidentes viales.

La organización señaló que muchos niños y jóvenes han perdido la vida mientras se transportaban en vehículos o tras ser víctimas de atropellamientos.

“Vemos cómo esto se ha vuelto una práctica que viene a ser parte del folklore ya de nuestro país. Ver niños y niñas haciendo algún tipo de maromas, algún tipo de juego con este tipo de automotores”, cuestionó.

El representante de Casa Alianza hizo un llamado a las autoridades para aplicar las leyes de tránsito y a los padres de familia para asumir una mayor responsabilidad en la protección de sus hijos.

Alarma por violencia directa y suicidios

Además de los accidentes viales, la organización identificó que un 37% de las muertes de menores durante este periodo estuvieron relacionadas con violencia directa, principalmente homicidios cometidos con armas de fuego.

Castro lamentó que la proliferación de armas y los altos niveles de impunidad continúen afectando a la sociedad hondureña, especialmente a los niños y adolescentes.

Uno de los datos que más preocupa al experto es que el 16% de las muertes registradas en menores durante el primer semestre corresponden a suicidios.

Para Castro, esta situación refleja una crisis profunda relacionada con la salud mental y la falta de esperanza que enfrentan muchos niños y jóvenes en Honduras.

“¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando con la salud mental de los niños y las niñas? ¿Dónde está la esperanza en este país?”, cuestionó.

El director de Programas de Casa Alianza planteó que la sociedad debe reflexionar sobre las condiciones en las que están creciendo las nuevas generaciones y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de acompañamiento y protección.

Pide aprobar ley contra el abuso infantil

Ante esta situación, Casa Alianza destacó el trabajo que realizan junto a organizaciones de sociedad civil y una comisión del Congreso Nacional para impulsar una legislación especial contra el abuso infantil.

Castro expresó su esperanza de que esta normativa pueda ser aprobada el próximo 10 de septiembre, en el marco del Día del Niño y la Niña en Honduras.

“No solamente sea un papel que se publique en las redes sociales, un papel que se publique en la gaceta, sino que realmente sea un instrumento para poder bajar estos índices de violencia”, afirmó. AD