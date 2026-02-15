¿Qué es el sargazo en realidad y cómo se genera?

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Es la respuesta que nos da la madre naturaleza a las diversas actividades antropogénicas no controladas que realiza la humanidad en diferentes áreas del planeta, nadie se escapa de una cuota de responsabilidad, principalmente, nosotros los centroamericanos con “nuestras prácticas agrícolas y de desarrollo urbano” sin ningún control en el uso de: fertilizantes agrícolas, aguas residuales en general que contienen nitrógeno (N) y fósforo (F) y así como el calentamiento global que genera un aumento de la temperatura del agua en los mares y océanos.

¿Cómo se genera la eutrofización?, se produce por la acumulacion de nitrogeno y fósforo, los cuales generan un crecimiento desproporcionado del fitoplancton, entre ellas las algas que durante la noche no producen oxígeno pero continúan respirando, el oxígeno es agotado por la gran actividad bacteriana que descompone las algas muertas y luego perecen por la ausencia del oxígeno disuelto en el agua, el cual fue agotado por la gran actividad de las bacterias.

La falta de oxígeno crea zonas muertas en el agua, es decir sin oxígeno, (hipoxia) lo que genera la muerte de las algas, además, de la biodiversidad local, una zona en donde no puede existir la vida, representada en la gran diversidad de peces y plantas marinas, propias de las zonas tropicales, el origen del problema está en tierra firme, representadas en la prácticas inadecuadas como las: agrícolas, ganaderas e industriales. Por esa razón para evitar este tipo de impacto ambiental negativo hay que desarrollar tecnología apropiada que mitigue los diferentes vertidos.

Si en la costa del caribe hondureño las aguas residuales de las comunidades son vertidas a los ríos y a la playa directamente no nos quejemos, lo que observamos es el resultado de la gran cantidad de heces fecales que son llevados por las corrientes marinas generando este impacto ambiental negativo, y si por casualidad en la misma isla de roatán realizan la misma práctica, no sigamos buscando culpables, ya que somos nosotros mismos, este mismo escenario lo seguiremos observando allí mismo y en otras playas de Honduras.

Las formas de controlar son diversas, a saber: campañas de reforestación, protección de los bosques de ribera, construcción de lagunas de oxidación, plantas de tratamiento de aguas residuales, inyección de oxígeno mediante válvulas o sistemas de duchas con inyección de aire, Gramíneas receptoras de los excesos de los fertilizantes en las áreas de los cultivos, en fin… una gran cantidad de alternativas que pueden implementarse a: corto, mediano y largo plazo. Esta situación es el resultado de la poca planificación que ha tenido la nación, desde hace tiempo por las distintas administraciones

El gran impacto, lo tendrá el sector turismo, ya que por medio de las redes sociales las imágenes sobre esta situación son enviadas al mundo, donde hay posibles y potenciales turistas que estarían ya considerado el disfrute de unas vacaciones en esta bella Isla de Roatán, la situación se puede empeorar si le agregamos las cientos de toneladas de basura que son arrastrada por el Río Motagua, desde el vecino país de Guatemala.

Más las aguas negras e industriales de la ciudad del “adelantado” y las ciudades de Tela y de la Ceiba, en el municipio de Atlántida respectivamente, no podemos quejarnos porque estamos comiendo caldo del mismo cultivo; serán las autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente en conjunto con el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) los que tienen la última palabra.

Esta situación es la primera prueba en materia ambiental que tiene la presente administración, sin embargo, debe de hacerse una evaluación ambiental en la isla de Roatán a efecto de verificar estos posibles agentes contaminantes y deducir las responsabilidades del caso, !la naturaleza nos ayuda a limpiar pero todo tiene sus límites de tolerancia y creo que ya se ha pasado¡