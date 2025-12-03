¿Qué dice la actual ley sobre posible empate en elecciones?

Tegucigalpa – Ante el anuncio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, (CNE), Ana Paola Hall, sobre un “empate técnico” en los resultados de las elecciones por la fórmula presidencial, los hondureños se preguntan qué pasará de persistir el empate.

– La ley no contempla la palabra “empate técnico”.

De acuerdo a la actual Ley Electoral, en vigencia desde el año 2021, en caso de empate se debe proceder de la siguiente manera:

El CNE debe esperar el ingreso de todas las actas y realizar un escrutinio especial completo para verificar cada voto. Esta revisión exhaustiva es el primer paso obligatorio antes de declarar a un ganador.

Si después del recuento total el empate persiste, la ley ordena repetir la elección únicamente entre los candidatos empatados, y esta nueva votación debe realizarse dentro de los 20 días siguientes a la declaratoria del empate.

Así reza el artículo 204 de la actual Ley Electoral:

«DECLARATORIA EN CASO DE EMPATE: En caso de empate en los votos o marcas obtenidas, cociente electoral o residuos de votos, por dos (2) o más movimientos o candidatos en cualquier nivel electivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe resolver el empate de la siguiente forma: 1) Recuento total de los votos mediante escrutinio especial en el nivel electivo en el que se dio el empate; y 2) Si el empate persiste, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ordenar repetir la elección dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la declaración del empate únicamente entre los candidatos empatados».

Con el 79.42 % de la actas publicadas, hasta las 11 de la mañana de este miércoles 03 de diciembre, el candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, mantiene una ventaja de 16 mil 689 votos sobre Nasry Asfura, candidato presidencial por el Partido Nacional.

Hasta la hora en mención Nasralla acumula un millón 21 mil 302 votos válidos, mientras que Asfura suma un millón cuatro mil 613 votos.

El escenario de un empate es hipotético e inhóspito ya que debe declararse solo en el caso que exista una cifra exacta, es decir si alguien suma un tan solo voto arriba de su contrincante ya no se puede considerar un empate, aunque se trate de un resultado cerrado. (RO)