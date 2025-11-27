“Que cada quien haga con su voto su propia voz”: padre Ismael Moreno

Tegucigalpa – El Padre Ismael Moreno hizo un llamado a la población hondureña que “cada quien haga con su voto su propia voz”, el próximo domingo 30 de noviembre.

“En una sociedad desconfiada, el voto puede ser esa decisión personal que cada quien puede depositar con autonomía”, escribió en sus redes sociales.

Agregó que “cada quien haga de su voto su propia voz, sin dejarse atrapar por voces extrañas al país”.

En ese sentido, el llamado es salir a votar masivamente y ejercer el sufragio sin miedo.

Honduras se somete este 30 de noviembre a elecciones generales donde elegirá a las personas que tomarán las riendas del país en los próximos cuatro años.

El proceso electoral hondureño tras las elecciones internas se registra una crisis electoral, por lo que el llamado de la Iglesia es orar por Honduras, por unas elecciones limpias y transparentes, asimismo, para que se respete la voluntad del pueblo. IR