Qué bueno que el vicealmirante Fortín Aguilar se haya retractado: Isaías Barahona

Tegucigalpa – Qué bueno que el vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar se haya retractado, dijo este lunes el general en condición de retiro, Isaías Barahona, en reacción a la declaración del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, quien dijo que no había acusado a nadie de planear golpes de Estado.

En un discurso en el marco del 158 aniversario de la Fuerza Naval, Fortín Aguilar dijo al general en condición de retiro “Mario Raúl Hung Pacheco no a los golpes de Estado, general Isaías Barahona, general Romeo Vásquez, general Luis Alonso Maldonado Gáleas no a los golpes de Estado”, pero el 15 de septiembre expresó que no había mencionado a nadie en especial de planificar golpes de Estado.

“Definitivamente estaba en una posición precaria, desde el momento que hace un llamamiento como el que hizo en su discurso, cometió dos errores ahí, primero decir algo que era falta y el segundo usar una palestra militar para hacer un discurso político”, expresó.

Para el general retirado Barahona, con esa retractación debe ir una disculpa a la institución de las Fuerzas Armadas, a la nación, debe reparar ese daño y asegurarse que no se repita, pues ese tipo de declaraciones de alguna forma producen inestabilidad en el país ya que estas trascienden a nivel internacional.

“Debe demostrar que cuando un jefe de esa jerarquía, así como el Presidente de la República, el ministro de Defensa, refieren un caso, deben tener evidencia real, no inventar un cuento para luego convertirlo en una noticia que la tiene en portada tres días gastando más de 12 millones de lempiras, difamando a 4 personas que no tenían nada que ver y luego arrastrando a las FFAA a una manifestación de naturaleza política”, afirmó.

Discurso de la mandataria

Por otra parte, el militar retirado se refirió a la participación de la presidenta Xiomara Castro en la Cumbre del Grupo de los 77 y China (G77+China).

La oferta de Honduras de caminar hacia el mismo rumbo de Cuba, es absurdo, aseveró. “La propuesta para Honduras debe ser mejorar lo que tenemos ahora”, afirmó.

Barahona considera que una constituyente busca que se abran las puertas de Honduras para tocar libertades, derechos de las personas, derechos de la institución, para tocar la forma de gobierno, desaparecer los partidos y quedar con uno unitario como pasa en Cuba, Nicaragua y en Venezuela.

“El jefe de Gobierno de un Estado debe tener cuidado, no debe andar haciendo propaganda que se ha reunido con países donde los presidentes mismos han sido denunciados y están con orden de captura internacionales propuestas por un país amigo de Honduras, hay que tener mucho cuidado con eso”, señaló. VC