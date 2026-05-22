«¡Que aguante el cine costarricense!», celebra la actriz Daniela Marín, premiada en Cannes

Cannes (Francia) – «¡Que aguante el cine costarricense!», expresó en declaraciones a EFE este viernes la actriz Daniela Marín Navarro, tras haber logrado junto a Mariángel Villegas y la mexicana Marina de Tavira el premio a la mejor interpretación femenina de la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes.

«Yo sé que a veces es muy difícil hacer cine. En Costa Rica no tenemos suficientes fondos. A veces todo se pone demasiado difícil, pero se puede lograr. Se puede lograr y aquí estamos y todos estamos verdaderamente poniendo una piedra sobre otra. Estoy demasiado feliz», manifestó la intérprete de ‘Siempre soy tu animal materno’.

Dado que era la única de las actrices presentes este viernes en Cannes, Marín Navarro se encargó de subir a recoger el título junto a la directora de la película, Valentina Maurel, y el reconocimiento la dejó «inundada de emoción», según aseguró.

«Es un poco celebrar el trabajo que hicimos las tres en pantalla, es bellísimo», indicó.

Además destacó que se trata de una película sobre «vínculos complejos» con el amor y con la maternidad, y sostuvo que le «conmueve mucho» que esta sección del Festival de Cannes -dedicada a descubrir nuevas miradas del cine de todo el mundo- reconozca «ese tipo de lazos».

Por su parte, Maurel dijo estar «orgullosísima» y «feliz», porque lo que más disfruta de hacer películas es el trabajo con los actores y actrices.

«Creo que se lo que se merecen este premio porque fueron de una gran generosidad, emocionalmente muy valientes. Estos papeles eran complicados de encarnar y creo que es un reconocimiento que siento muy colectivo también, porque todo lo que hicimos fue intentar imaginar una forma de fabricar una película que acompañara bien la actuación. Y ahí está el resultado», remarcó la cineasta.

Ella no podría haber imaginado un reconocimiento individual, dijo, si bien solo muy excepcionalmente los premios de interpretación tienen más de un receptor.

«Creo que es muy merecido el premio compartido», consideró, y recordó que se premia por una parte a Marina de Tavira, que es una actriz «con una gran trayectoria en cine y en teatro», como a Marín Navarro, que pese a su juventud ya había sido premiada en Locarno, y a Mariangel Villegas, que se estrenaba en el cine con este largometraje.

Maurel manifestó igualmente que ninguna se creía el premio, ya que estar en Cannes ya era un gran reconocimiento.

Concretamente ella misma ya había hecho historia al convertirse en la primera cineasta de Costa Rica en entrar en la selección oficial del prestigioso certamen que entrega la Palma de Oro.

«Esto viene a confirmar que es posible hacer películas que abarquen los territorios de la intimidad, de la ambigüedad, de la interioridad en Costa Rica, que no sea necesariamente un cine que sea turístico porque es un país turístico», opinó.

«Y que no sea un cine centroamericano que solo logre hablar de nuestras crisis y de la violencia en nuestra región, que es real, pero que también se puede hacer un cine diferente. Y creo que esto es lo que se hace en Costa Rica ahorita y nos ponen el mapa desde ese lugar y eso es importante», agregó.

‘Siempre Soy Tu Animal Materno’, que es una coproducción entre Bélgica, Francia y México, es la historia de una joven llamada Elsa (Marín Navarro), algo perdida, que retorna a Costa Rica tras estudiar en Europa.

Allí se encuentra con que su hermana pequeña, Amalia (Villegas), está sola en la casa familiar, frecuentando compañías extrañas y cada vez más encerrada en creencias esotéricas.

Elsa trata de alertar a sus progenitores, pero el padre (Reinaldo Amién) está ocupado con sus conquistas amorosas y su madre, a la que interpreta De Tavira está absorta en la reedición de los poemas eróticos que escribió en su juventud. JS