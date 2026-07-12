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“Pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble”.

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Erling Haaland • Delantero de Noruega

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