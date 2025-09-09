Punto fronterizo de El Poy ya opera 24/7, confirma el INM

Tegucigalpa- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, anunció que el punto fronterizo de El Poy, ubicado en el departamento de Ocotepeque, ya se encuentra operando de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Con esta medida, El Poy se suma a los puntos fronterizos de El Amatillo y Mapulaca, que ya trabajan bajo la misma modalidad. “De las cuatro fronteras que Honduras comparte con El Salvador, tres ya operan 24/7. Únicamente la de La Concordia o Pasamonos, en el departamento de La Paz, continúa atendiendo hasta las 9 de la noche”, explicó Paz.

El funcionario detalló que se sigue trabajando para que todos los puestos fronterizos del país, tanto con El Salvador como con Guatemala y Nicaragua, amplíen sus horarios hasta alcanzar la atención permanente.

“Esto no es solo una decisión de Honduras, sino un esfuerzo conjunto de los países de la región para hacer más rápidos, efectivos y ágiles los servicios migratorios”, subrayó.

La apertura 24/7 del punto de El Poy busca facilitar el tránsito de viajeros nacionales y extranjeros, así como dinamizar el comercio en la zona occidental del país, reforzando al mismo tiempo la integración centroamericana en materia migratoria.LB