Pugnas entre diputados de Libre por nombramientos en Ciudad Mujer

Tegucigalpa – Los nombramientos en Ciudad Mujer han generado pugnas entre diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Choluteca.

– “Si no quieren consenso esos dos diputados, lo vamos a hacer valer en las calles, sabemos luchar, yo tengo pueblos en rebeldía”, expresó Rivera.

– “Fui el diputado más votado de Choluteca con 57 mil marcas y no me voy a quedar perplejo que me violenten mis derechos”, agregó.

El parlamentario de Libre, Mauricio Rivera cuestionó a sus pares de Choluteca: Luis Ortega y Fernando Martínez, a quienes señaló de confabularse para “batear” sus propuestas para cargos en el programa presidencial Ciudad Mujer.

Dijo que él propuso a Marcela Mendoza para la administración de Ciudad Mujer en Choluteca, pero la propuesta fue rechazada por la directora Tatiana Lara.

“Nosotros nunca vamos a proponer a ninguna persona que no esté capacitada para un cargo, que no tenga la capacidad intelectual para poder asumir un rol importante con el buen desempeño a favor de las mujeres en Choluteca”, señaló.

Remarcó que “hoy acompañamos a un pueblo cansado de mentiras, estamos cansados de la soberbia y arrogancia de los funcionarios que se creen dueños de las instituciones y que se olvidan realmente que hoy están en esos puestos gracias al trabajo de la base, de la militancia y el trabajo de los diputados que hacemos pueblo a pueblo para que Libre esté en el poder”.

Dijo que ha agotado las instancias del diálogo, especialmente con sus homólogos de Choluteca: Luis Ortega y Fernando Martínez, a quienes les ha hecho llamado a través de los medios para retomar el consenso y así realizar los nombramientos.

El diputado Rivera recordó que la presidenta Castro instruyó que los congresistas se pusieran de acuerdo en los nombramientos, pero esto es violentado por la directora de Ciudad Mujer, Tatiana Isabel Lara, “es absurdo que Ciudad Mujer le violente los derechos a otra mujer y las descalifique”.

Continuó: “ella puso a otra persona en el puesto que me correspondía, se trata de una imposición directa, sin consenso y le pregunté ¿por qué lo hizo?, y me respondió: aquí mando yo”.

Le mandó a decir a Tatiana Lara: “Está equivocada, rectifique, no siga burlándose del pueblo”.

No quiso mencionar el padrino de Tatiana Lara al frente de Ciudad Mujer, al tiempo que amenazó con volver a las instalaciones de Ciudad Mujer para seguir con las protestas.

Refirió que Marcela Mendoza fue su nominación para la administración de Ciudad Mujer en Choluteca. Ella es menospreciada por el hecho de administrar un restaurante, lamentó.

Concluyó que existe una alianza entre dos diputados de Choluteca para atropellar sus derechos como parlamentario de Libre. JS