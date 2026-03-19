“Pues ya volvimos”, se jacta exvicecanciller Torres ante pandemonio de tomas este jueves

Tegucigalpa – Luego de las múltiples tomas de vías públicas este miércoles en diferentes zonas de la capital hondureña, el exvicecanciller Gerardo Torres expresó: “Pues ya volvimos”.

A través de su cuenta de X, el exfuncionario alardeó que “el Poder Popular nunca estuvo en las canonjías de quedar bien con la derecha y sus aparatos (medios de comunicación, empresarios, líderes religiosos)”.

Seguidamente, señaló que “el Poder Popular es la potencia del pueblo de defender sus derechos. ¿Ya se habían olvidado de nosotros? Pues ya volvimos”.

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Este miércoles la capital hondureña vive desde tempranas horas un tráfico descomunal luego que varias tomas de empleados del Programa de Reducción de Pérdidas de la ENEE, quienes obstaculizaron vías e instalaron barricadas con quema de llantas.

A la par de las tomas en la capital hondureña, igualmente se reportan bloqueos en Comayagua, Valle y en la carretera CA-5. JS