Puerto Rico rinde homenaje a Barbra Streisand en la edición 15 de su festival de jazz

San Juan – El veterano trompetista puertorriqueño Humberto Ramírez celebrará este próximo viernes y sábado la decimoquinta edición del festival ‘Puerto Rico Jazz Jam’, que estará dedicado a la legendaria cantante estadounidense Barbra Streisand, entre otros músicos.

«Estaba buscando un gran cierre para el festival. Esa es mi cantante. Tengo su discografía y la he estudiado», afirmó en rueda de prensa este miércoles Ramírez sobre Streisand.

En opinión del trompetista, «era el momento indicado para hacer este homenaje» a una de las pocas cantantes en la historia en ganar los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, considerados los principales galardones dentro de las industrias de la televisión, la música, el cine y el teatro, respectivamente.

Según explicó Ramírez, la idea de reconocer la carrera de Streisand proviene de las presentaciones que lleva celebrando por más de 15 años ‘Big Band Mondays’ en diversos restaurantes en Puerto Rico, dedicadas algunas noches a la música de otros reconocidos músicos del jazz.

Temas como ‘The Way We Were’, ‘Somewhere’, ‘Woman In Live’, ‘Happy Days Are Here Again’ y ‘A Time For Love’ serán interpretados por Ramírez, su banda de 16 músicos y la voz de la joven cantante puertorriqueña Camila Isabel, en el cierre del festival en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce.

El festival arrancará el próximo viernes con una presentación del conguero puertorriqueño Little Johnny Rivero, quien junto a su agrupación ofrecerán un tributo a varias de las leyendas del jazz como el pianista Eddie Palmieri, Cachao López y Dizzy Gillespie.

Rivero, por su parte, adelantó que en su acto le dedicará una canción al recién fallecido percusionista puertorriqueño William ‘Kachiro’ Thompson, quien fuera también miembro de la orquesta de Ramírez.

Igualmente, Rivero interpretará canciones de su disco ‘Music and Me’ junto a otros músicos como Rubén Ríos, Manolo Navarro, Jorge Rodríguez y Pablo Padín.

Finalmente, el premiado saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón y el pianista venezolano Luis Perdomo cerrarán la velada del viernes con la propuesta con la que recién obtuvieron el Grammy en 2024 a Mejor Álbum de Jazz, ‘El Arte del Bolero Vol. 2’, el cual grabaron en medio de la pandemia. EFE

