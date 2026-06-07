Puerto Cortés podría ampliar capacidad a 3 millones de contenedores, según Consejo Logístico

Tegucigalpa – El secretario del Consejo Nacional Logístico, Héctor Guillén, destacó la magnitud de las operaciones portuarias en el país y el potencial de crecimiento de Puerto Cortés, al indicar que la terminal podría alcanzar los 3 millones de contenedores.

Guillén explicó que el sistema logístico nacional está dividido en varias operaciones especializadas, incluyendo el manejo de contenedores, granos básicos, fertilizantes y otros productos industriales.

En ese sentido, detalló que la empresa OPC podría cerrar el año con cerca de 900 mil contenedores movilizados.

“Tendría que invertir en hacer otro muelle nuevo, se recupera tierra del mar, entonces tiene capacidad de crecer Puerto Cortés”, indicó.

El funcionario también subrayó la importancia estratégica del puerto para la economía nacional, al subrayar que el 90% de las exportaciones de Honduras salen por Puerto Cortés, lo que aporta a la generación de divisas, empleo y movimiento de productos como café, granos e insumos industriales. AD