Pueblos Maya Chortí mantienen tomada la CA-11 en Copán Ruinas

Tegucigalpa- El Pueblo Maya Chortí mantiene tomada la carretera CA-11 en Copán Ruinas, como medida de presión para exigir el cumplimiento de proyectos de infraestructura en sus comunidades.

La protesta ha generado serias dificultades en el tránsito hacia la zona turística y comercial del occidente del país.

El alcalde de Copán Ruinas, Mauricio Arias, expresó su respaldo a la manifestación y reclamó a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) que cumpla con los compromisos adquiridos.

Señaló que la población indígena merece respuestas inmediatas y no más promesas postergadas.

Son 11 comunidades indígenas con más de cinco mil habitantes que necesitan los proyectos, apuntó.

Los manifestantes advirtieron que no liberarán la vía mientras no se presente un plan de trabajo con plazos definidos. IR