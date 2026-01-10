Publicar decreto en La Gaceta es “última desesperación de Libre” y toda ilegalidad se castiga: Toño Rivera

Tegucigalpa – El diputado Antonio Rivera Callejas interpretó este sábado que mandar a publicar el decreto aprobado por Luis Redondo y la bancada oficialista para hacer un escrutinio electoral, “es la última desesperación de Libre”, al tiempo que advirtió: “toda la ilegalidad se castiga”.

Adicionó lo publicado en el diario oficial la Gaceta es totalmente ilegal, es nulo, no tiene ninguna consecuencia jurídica porque es un decreto en el cual no hubo quórum, ni siquiera la mitad más uno de la Cámara.

[LEER] Sancionado y publicado en La Gaceta decreto que ordena escrutinio electoral

Según Rivera Callejas, la Constitución de la República en el artículo 51 establece que todos los temas electorales tienen que llevar la aprobación de por lo menos dos terceras partes del Congreso, es decir, mayoría calificada de 86 votos y ese día no había ni 60 congresistas.

“Es una medida más, es una desesperación de los desesperados que no quieren soltar el poder. Ya le contestó el departamento de Estado en una forma muy diplomática”, citó.

A criterio del veterano legislador nacionalista, ni el Consejo Nacional Electoral (CNE), tiene que hacer un escrutinio adicional, ni tiene que haber una declaratoria adicional porque ya se hizo el pasado 30 de diciembre.

No habían más de 45 diputados en esa reunión, por lo tanto no puede considerarse sesión.

Pero aun aceptando ,solo por ejercicio mental , que fueran 69 dip presentes , para temas ELECTORALES se requieren 86 votos, repito 86 , 86 , 86 ,86 y ya reconocieron q NO habían 86 y… — Antonio César Rivera (@AntonioCeRivera) January 10, 2026

Insistió que “es una medida, una manotada de ahogada de último momento, a ver qué le resulta, pero no tiene ninguna consecuencia. La misma Constitución nos dice que todos los decretos ilegales o todas las ilegalidades, nadie le debe obediencia”.

Puntualizó que “es una última desesperación a ver qué les resulta, pero lo que puede resultar más bien es algo en contra de ellos, porque todo lo ilegal se castiga y se castiga severamente”. JS