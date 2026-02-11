Publican en La Gaceta decreto que autoriza la venta del avión presidencial

Tegucigalpa- El Diario Oficial La Gaceta publicó el decreto que autoriza al Poder Ejecutivo, a través de las instancias competentes, a vender el avión presidencial Embraer Legacy 600, matrícula FAH-001, mediante un proceso de venta transparente conforme a las normas legales vigentes y a través de subasta u otros mecanismos establecidos por la ley.

La iniciativa fue presentada el pasado 25 de enero durante la primera sesión del Congreso Nacional por el diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, a solicitud del expresidente Nasry Asfura, y fue aprobada por unanimidad el lunes 26 de enero de 2025 por el pleno del Legislativo.

El avión fue adquirido en 2014, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, con un costo superior a los 14 millones de dólares. Sin embargo, investigaciones periodísticas han señalado que el proceso de venta se ha mantenido estancado y que la aeronave ha permanecido inactiva en un hangar, sin un uso oficial productivo.

Según el decreto publicado, antes de ejecutar la venta, el Poder Ejecutivo deberá realizar un avalúo a través de expertos independientes, nacionales o internacionales, para establecer un precio mínimo de la aeronave, además de revisar toda la documentación de propiedad y aspectos técnicos relacionados con su funcionamiento.

El documento también establece que los fondos obtenidos de la venta deberán destinarse exclusivamente al fortalecimiento del área de salud pública y a la construcción de centros universitarios en los departamentos donde no exista presencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Estos recursos deberán ser incorporados al Presupuesto General de la República del año correspondiente a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

En los considerandos del decreto, se argumenta que la sociedad hondureña demanda una gestión pública responsable, transparente y orientada a resultados, y que resulta socialmente injustificable mantener un bien estatal de alto costo operativo que no cumple una función estratégica, especialmente en un contexto donde servicios esenciales como salud, educación, nutrición y acceso al agua potable presentan graves carencias.

Con la publicación en La Gaceta, el decreto entra oficialmente en vigencia, habilitando legalmente al Ejecutivo para iniciar el proceso de venta del avión presidencial.LB