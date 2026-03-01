Publicado en La Gaceta supresión de instituciones

Tegucigalpa – Este sábado fue publicado en La Gaceta el Decreto Ejecutivo PCM de 25 artículos orientado a la modernización del Estado, con el objetivo de eliminar duplicidades de funciones, reducir la presión administrativa y ordenar las finanzas públicas.

En el mismo, se establecen las comisiones interventoras el en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA); Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación y, el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACIT/IHCIETI); Ferrocarril Nacional de Honduras; Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA); Instituto de Crédito Educativo (EDUCRÉDITO); y, Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Las Comisiones Interventoras serán integradas por medio de Decretos Ejecutivos del Presidente de la República, en los cuales se establecerán los plazos de vigencia de las intervenciones y, a su vez, los plazos para rendir sus informes, debiendo cumplir para esos y todos los efectos, las atribuciones contenidas en los Artículos 98, 99, 100, 101 y 102, reformados y, demás aplicables, de la Ley General de la Administración Pública.

Derogación de decretos y supresión de instituciones

Entre las medidas propuestas figura la derogación del PCM 056-2019 y, en consecuencia, la supresión de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), al considerar que sus funciones duplican competencias ya asignadas al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

Mantener ambas estructuras resulta oneroso para el Estado.

Por otra parte, todo lo relativo a infraestructura comunitaria que manejaba también pasa a una sola estructura en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

Asimismo, en cumplimiento de la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos de 2019, la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos absorberá la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Programa Nacional de Vivienda y el Fondo Social de la Vivienda, transformándose en una secretaría operativa con una estructura reducida de aproximadamente 60 personas.

Se elimina Secretaría de Planificación

Otra de las decisiones contempladas en el PCM es la supresión de la Secretaría de Planificación Estratégica, dentro de la cual funcionan dependencias como Canal 8.

Programa Presidencial

Asfura decreta la creación del Programa Presidencial para el Fortalecimiento Municipal y Descentralización que será dirigido por un funcionario nombrado por Asfura; teniendo como finalidad, coordinar, gestionar y supervisar los programas y proyectos que la Presidencia de la República determine en su agenda gubernamental para el desarrollo de los municipios del país, como mecanismo para incentivar el crecimiento económico y la mejora en las condiciones de vida de los habitantes.

Asfura también derogó el Acuerdo Ejecutivo Número PCM 30-2025 aprobado el 14 de octubre de 2025 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 14 de octubre de 2025, de reconocimiento de la antigüedad laboral acumulada por personal por contrato que haya pasado a modalidad de Acuerdo de Nombramiento para efecto de cesantías y vacaciones. IR