Publicado en la Gaceta reglamento para medidas excepcionales en salud

Tegucigalpa- El Gobierno de Honduras oficializó la implementación de acciones urgentes en el sistema sanitario tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta del acuerdo número 996-A-2026, emitido por la Secretaría de Salud (Sesal), que contiene el Reglamento de la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud.

Con este instrumento, las autoridades buscan poner en marcha mecanismos extraordinarios orientados a agilizar cirugías pendientes, garantizar el abastecimiento de medicamentos y reactivar equipos médicos en hospitales públicos a nivel nacional.

Desde la Sesal señalaron que estas medidas responden a la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, destacando que el objetivo es que “el sistema de salud responda con la rapidez que el pueblo hondureño merece”.

En paralelo, en las últimas horas el presidente Nasry Asfura informó que el equipo de la Secretaría de Salud firmó un fideicomiso destinado a la compra masiva de medicamentos, la atención de la mora quirúrgica y el mantenimiento de equipos médicos, entre otras acciones clave para fortalecer el sistema sanitario del país.

No obstante, el Colegio Médico de Honduras ha expresado preocupación por la situación actual, señalando que la mora quirúrgica no ha disminuido desde el 27 de enero y, por el contrario, continúa en aumento.

Ante este panorama, se espera que el estado de emergencia aprobado en el Congreso Nacional, sumado a la reciente publicación del reglamento en La Gaceta, permita acelerar la ejecución de acciones concretas y generar una mejora sustancial en la atención de los pacientes en el sistema público de salud.LB