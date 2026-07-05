Publicado en La Gaceta reformas penales que endurecen penas por femicidios

Tegucigalpa – Este sábado se conoció la publicación en el diario oficial La Gaceta de las reformas al Código Penal en Honduras, orientados a endurecer las penas por femicidios.

Los legisladores respaldaron el aumento a las penas por femicidio de 25 a 30 años de prisión, mientras que, en los casos de femicidio agravado, las condenas pasan de 30 a 40 años, con la posibilidad de alcanzar hasta los 60 años de cárcel dependiendo de las circunstancias del delito.

Asimismo, se ordena la creación de un juzgado especializado en casos de femicidios y sean integrados únicamente por juezas mujeres.

La publicación es el número 37.181, y data del martes 30 de junio, serán una realidad los nuevos juzgados especializados para el conocimiento y juzgamiento del delito de femicidio, delitos conexos y otras formas de violencia contra la mujer.

La ley, que fue aprobada por unanimidad del pleno de diputados del Congreso Nacional el 8 de junio. AG