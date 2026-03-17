Publicado en La Gaceta nulidad de acuerdo que otorga pasaportes vitalicios

Tegucigalpa – Este lunes se conoció que se publicó en el diario oficial La Gaceta la anulación absoluta del acuerdo ejecutivo de pasaportes vitalicios a ciertos exfuncionarios de Cancillería.

El gobierno indicó que la pasada administración de Xiomara Castro, la Cancillería aprobó de manera indebida el reglamento de pasaportes oficiales y diplomáticos por haber vulnerado los preceptos de un acto de carácter general.

La publicación dejó sin valor y efecto los pasaportes diplomáticos y oficiales que hubieran sido emitidos al amparo del Acuerdo 001-SG-2025 a favor de personas comprendidas fuera de las categorías establecidas.

La Cancillería deberá en un plazo no mayor de 30 días calendario contados a partir de la publicación en identificar los pasaportes emitidos en las categorías excedentes, notificar a sus portadores y proceder a la cancelación.

Este acuerdo otorgaba pasaporte vitalicio diplomático además de los presidentes de los tres poderes del Estado, a sus esposas, a los cancilleres y sus cónyuges, igualmente a los vicecancilleres y sus compañeras.

Con la derogación absoluta de la medida, el decreto vuelve a reducirse a otorgar el beneficio a los presidentes de los tres poderes del Estado. AG