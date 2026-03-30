Publicado en La Gaceta aprobación de la Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa – Este lunes se conoció que fue publicado en el diario oficial La Gaceta la aprobación del proyecto de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial que regula el régimen especial aplicable a la modalidad excepcional.

El objetivo de la iniciativa es regular el régimen especial aplicable a la modalidad excepcional de trabajo a tiempo parcial, como forma de prestación de servicios subordinados en jornada inferior a la ordinaria máxima legal, garantizando seguridad jurídica a trabajadores y patronos.

La ley reconoce el goce de los derechos laborales y de seguridad social en condiciones de igualdad, no discriminación, irrenunciable y proporcionalidad respecto del trabajo a tiempo completo.

La aplicación de la ley es para relaciones de trabajo subordinado del sector privado que se presten bajo jornada a tiempo parcial en todas aquellas actividades económicas y productivas compatibles con esta modalidad.

Quedan excluidos de este régimen: los profesionales sujetos a estatutos legales especiales y trabajadores de oficios domésticos que laboren en habitaciones o residencias particulares.

Asimismo, la publicación define que el contrato individual de trabajo parcial es entre una persona natural que se compromete a prestar servicios a tiempo parcial a otro componente natural o jurídico.

La jornada laboral debe incluir descansos a la persona que no pueda abandonar su puesto de trabajo.

Estableció que la jornada a tiempo parcial es aquella que está pactado entre 18 a 32 horas a la semana.

El contrato de trabajo a tiempo parcial deberá formalizarse por escrito antes del inicio de la relación laboral, y deberá contener como mínimo: identificación de las partes, modalidad contractual, duración, descripción del puesto de trabajo, salario por hora y forma de pago, lugar de prestación de servicios, jornada semanal y vigencia.

Por otro lado, se prohíbe la conversión unilateral de un contrato de trabajo a tiempo completo en uno a tiempo parcial, o emplear a personas que laboran una jornada completa en esta modalidad temporal. AG