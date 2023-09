Publicado Decreto Ejecutivo del Presupuesto en La Gaceta

Tegucigalpa- Se publica en el Diario Oficial La Gaceta, el Decreto Ejecutivo que contiene el proyecto del Presupuesto General de la República, mismo que fue enviado al Congreso Nacional (CN), pero que aún no ha sido discutido.

Dicha publicación ha creado una nueva polemica, ya que hay quienes, particularmente de la oposición refieren que la publicación del PCM del PGR, no se habia dado antes, por lo que puede haber un trasfondo.

Según el diputado Antonio Rivera Callejas, es un hecho inusual porque dicha situación no se había dado antes. Por lo que él presume que buscan confundir al pueblo por si no logran los votos para aprobarlo “pero, aunque este publicado es papel mojado”, era innecesaria dicha publicación.

Por su parte el diputado y exministro de Finanzas, Marco Midence, aclaró que lo publicado en La Gaceta 36,329 se trata del proyecto de Presupuesto aprobado el 8 de septiembre por el Consejo de Ministro, no el decreto que está por discutirse.

Sin embargo, anotó que «la última palabra la tiene el Congreso Nacional» para que sea Ley.

El ministro de la presidencia Rodolfo Pastor de María, aclaró que es falso que se haya publicado el PGR y lo que se publicó fue el PCM-Ejecutivo que se aprobó en Consejo de Ministros, y el proyecto de Ley será analizado y aprobado en el Congreso.

“Es como cualquier PCM, que se publica en la Gaceta, para conocimiento y también es un acto de transparencia”, anotó.

Por su parte, el director de Aduanas, Fausto Calix dijo que la publicación del PCM se justifica en el Artículo de la Constitución de la República.

255.- Los actos administrativos de cualquier órgano del Estado que deban producir efectos jurídicos de carácter general, serán publicados en el Diario Oficial «La Gaceta» y su validez se regulará conforme a los dispuesto en esta Constitución para la vigencia de la Ley.

Para el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, no todo lo que se publica en el Diario Oficial de La Gaceta es ley.

De igual forma, dijo que el hecho que no se haya publicado antes el PCM, no significa que no se pueda hacer, y lo que está publicado es el PCM Ejecutivo no el Presupuesto. LB