Publicadas en La Gaceta las reformas para contrarrestar la extorsión y declarar terroristas a maras y pandillas

Tegucigalpa – Publicadas en el Diario Oficial La Gaceta las reformas al Código Penal que el Congreso Nacional aprobó orientadas a endurecer la lucha contra los extorsionadores, dándoles así las herramientas legales a los operadores de justicia para combatir este flagelo, entre otras medidas contra la criminalidad.

Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad por los diputados del Poder Legislativo y buscan fortalecer el combate contra maras, pandillas y estructuras criminales que operan en el país.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que estas reformas representan un paso importante para mejorar la seguridad ciudadana y brindar mayores herramientas legales a los operadores de justicia encargados de enfrentar este tipo de delitos.

“Son reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que dan las herramientas legales a los operadores de justicia que luchan contra este flagelo de la extorsión, contra las maras y pandillas y estos grupos criminales que le causan un daño terrible a la población hondureña”, expresó el titular del Legislativo.

Las autoridades consideran que las nuevas disposiciones permitirán fortalecer las investigaciones y procesos judiciales relacionados con delitos de extorsión y crimen organizado, problemática que afecta a transportistas, comerciantes y distintos sectores de la población en Honduras. IR